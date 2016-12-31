Пожарные Териберки получили к Новому Году новое здание

Подарок к Новому Году получили териберские пожарные. У них появилось новое здание.



Старое здание 23-й пожарной части стояло 80 лет, поэтому давно пришло в негодность. Ранее здесь располагалась конюшня, потом коммунальные службы. Пожарная часть дислоцировалась в здании 21 год.



Начальник части по охране с. Териберка В. Кичигин выразил сожаление, что пришлось расстаться со старым зданием, к которому все привыкли, но отказаться от него пришлось в силу ряда причин. Это устаревшие помещения, неудобное расположение, невозможность содержать в хороших условиях технику. Теперь техника переехала в новое депо.



Решение о смене места расположения было принято 8 лет назад, но до реальных действий дело не доходило. Сначала область выкупила здание под пожарную часть у бывшей котельной, потом проект прошел несколько экспертиз, и только в 2013 г. было принято окончательное решение о необходимости строительства, в 2014 г. проекту выделили деньги. По контракту строительство должны были завершить в последний день уходящего года, и сдали здание строго в срок.



Удалённость от крупных населённых пунктов Мурманской области, в которых есть пожарные части, приводила к сложностям быстрого реагирования, особенно в зимний период. Териберка и не является лидером в списке количества чрезвычайных ситуаций, и это во многом благодаря собственной пожарной службе.



Личный состав части всего 13 человек. Они получили комфортные условия для работы и современную технику и оборудование, обновленные в последние годы.



В настоящий момент здание уже приняло новых хозяев, открытие прошло успешно и остались только мелкие доработками, которыми будут заниматься в процессе работы. В ближайшие несколько дней пожарная часть будет полностью готова к полноценной работе.