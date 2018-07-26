Сотне собак из приюта Воркуты грозит смерть от жажды

В начале недели волонтеры Воркутинского общества защиты бездомных животных обратились с просьбой к горожанам помочь с доставкой воды. Приют для собак находится в районе шахты Воркутинской, где не осталось живительной влаги, так как люди, раньше привозившие воду, теперь это делать не имеют возможности.



В приюте нет воды, а это значит, что собаки не выживут. Волонтерам все отказывают в помощи, и это при том, что они не просят денег, а просто просят привозить воду или забирать питомцев к себе. Черствости местных жителей волонтеры удивляются.



Администратор приюта И. Гаврилова рассказала, что собак постепенно разбирают по домам, но на каждую пристроенную потом приходится еще 2 подкидыша, а сейчас, когда многие уезжают в отпуска, количество брошенных собак возрастает. Люди не хотят просить следить за ними соседей или платить кому-то за присмотр, и просто выкидывают домашних любимцев на улицу. Эта ужасная тенденция только подчеркивает неадекватность людей, решившись завести питомца, а при первой же возможности у них совесть не просыпается, когда они их выкидывают.



В 2016 г. администрация Воркуты приняла решение усыпить собак из муниципального приюта. Активисты не дали этого сделать, и вывезли собак в новый приют. Жестокому обращению с животными местных жителей не стоит удивляться, так как они берут пример с не менее жесткой администрации Воркуты.