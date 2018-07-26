Новогодние подарки Деда Мороза получат 7,6 тыс. детей НАО

Правление госзаказа Ненецкого округа объявило аукцион на поставку новогодних подарков для детей. Заказчик - Комплексный центр соцобслуживания населения. Средства на поздравление юных северян предусмотрены окружным бюджетом. Максимальная стоимость контракта - 8 млн 664 тыс. руб.



Всего на них нужно закупить 7,6 подарочных наборов, среди которых 5,6 тыс. для городских, 1,4 тыс. для детей из поселений округа. Каждый подарок традиционно должен состоять из кондитерского набора от 1 кг и более и сувенира. Подарок будет находиться в жестяной коробке с новогодней символикой, чтобы не помять содержимое. Все наборы подарков должны быть поставлены в не позднее 10 декабря.



Второй год закупка новогодних подарков в НАО начинается летом, что позволяет уменьшить риски в случае, если тендер не состоится, а у подрядчика возникнут проблемы с доставкой подарков в села. Наборы распределять собираются в декабре с помощью учреждений образования, Комплексного центра соцобслуживания, администрации муниципальных образований.