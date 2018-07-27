В Северодвинске решили следить за пустующими зданиями

В управляющих компаниях (УК) Северодвинска назначат ответственных, которым вменяется ежедневный контроль за пустующими зданиями. Решение приняли на заседании КЧС под председательством главы города И. Скубенко. Причиной принятия такого решения стал рост количества возгораний в пустующем жилфонде, который идет на расселение. Иногда возгорания случаются из-за бомжей или играющих детей.



Врио начальника отдела профилактической работы Северодвинска С. Аксенов отметил, что его ведомство зафиксировало в этом году на 15 случаев пожаров больше, чем в прошлом за аналогичный период. Рост числа пожаров произошел в расселенных многоквартирных домах.



Также на КЧС подняли вопрос об опасности пуха тополей, который не только вызывает у людей аллергию, не дает дышать, но и легко воспламеняется. Если пропитать его водой, он теряет горючие свойства, именно поэтому комиссия направит всем руководителям предприятий, организаций предложение поливать тополиный пух, который скапливается на прилагающих территориях, во дворах.