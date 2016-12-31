Символ 2017 г. появился в зоопарке Мурманска

Мурманская область >> Общество >> 31.12.2016

Курица Клава и петух Тихон - символы наступающего года, которые появились в Мурманском зоопарке. Это особая порода птиц, отличающаяся повышенной морозостойкостью. Птахи могут себя комфортно чувствовать даже при -30 градусах, когда другие птицы погибают от лютых морозов. Это черная московская порода, которая отличается не только стойкостью, но и великолепными внешними данными. Птица черного как смоль цвета, иногда с отливом перьев зеленоватого оттенка, что придает ей особый статус и интеллигентный внешний вид.

В заполярную столицу птицы прибыли вовремя и подселились в мини-зоопарке. Породистый петух Тихон приехал из Апатитов на постоянное место жительства и будет жить в местном зоопарке на ул. Малая Ручьевая. На своем бывшем месте жительства петух стал легендой. Он прославился постоянным участием в праздниках, где отвечал за создание праздничного настроения, позировал для фотокамер и развлекал людей. В Мурманске он также будет работать в этой сфере, и со 2 января Тихона смогут увидеть посетители.

Тихон приехал со своей второй половинкой Клавой, к которой внимание приковано не так сильно, но не потому что она хуже выглядит, а потому что символом 2017 г. является именно петух, а не курочка. Тем не менее, к паре будет повышенное внимание на период новогодних и рождественских праздников, а также зимних каникул. Сфотографироваться на удачу с символом года наверняка захотят многие.

Увидеть пташку можно с 12:00 до 19:00, но владельцы зоопарка предупреждают, что подкармливать птиц не нужно, потому что эта порода склонна к ожирению, и из красавца буквально за месяц может превратиться в петуха, который больше похож на обитателя фермы.





Рекомендуем по теме:

В Коми отмечают 25-летие флага республики

В Мурманске после ремонта открыли "Школу социального предпринимательства"

У жителей НАО появилась возможность легко искать работу за пределами региона

Депутаты оценили состояние открытых спортплощадок Мурманска

В Заполярье отметили 72-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск

Зимник Нарьян-Мар – Усинск откроют в ближайшее время


Дональд Трамп может приехать в Архангельск

Проводников Коми лишили купе для отдыха

В Карелии будут производить комбикорм для форели

Музыкальный фестиваль "Рок без границ" пройдет в Никеле

Череповец может получить статус ТОР

"Лукойл" продал алмазный рудник под Архангельском

ФАС Москвы задним числом обнаружила сговор в организации детского отдыха в Карелии

Жители Коми жалуются на невозможность реализовать избытки картофеля

В Карелии ищут подземные источники водоснабжения Питкяранты

Грузооборот морского порта Нарьян-Мар сократился на 25%
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2016 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.