Автобусную остановку у мэрии Архангельска превратили в подобие избирательного участка

Архангельская область >> Общество >> 27.07.2018

На остановке собирают пожелания горожан для будущих депутатов. Креатив организовало агентство "Факел", в котором считают, что автобусные остановки нужно делать привлекательными для людей. В них нужно устанавливать кривые зеркала, украшать футбольными мячами и другими развлечениями для скучающих и долго ожидающих транспорт пассажиров.

Директор "Факела" С. Долгобородов считает, что подобная анимация и стилистика – репетиция выборов, которые пройдут 9 сентября. Вчера волонтеры Сообщества молодых избирателей на остановках собирали напутствия. Бумажки с пожеланиями складывали в 2 урны: для областных слуг народа и городских.

Для репетиции на остановке сделали шторки, установили избирательные урны и сделали инфографику с тематическими пазлами. По плану они должны простоять до выборов. Но вряд ли это возможно, учитывая огромное количество вандалов в городе.

Напомним, что раньше полиция задержала жителя города, который сломал остановку в форме футбольных ворот, украв футбольный мяч, и таких людей в Архангельске слишком много.





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