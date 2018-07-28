В северной части Мурманска строят новую улицу

Ул. Саши Ковалева находится на севере города. Здесь решили начались ремонт, в результата которого разбитую старую грунтовку, которая ведет к ул. Инженерной, переделать в новую качественную дорогу. Для этого придется починить 7 тыс. кв. м пути.



По сути, это будет новая улица: тротуары, освещение, канализация. Нужно решить проблему с пылящим покрытием, потому что в квартирах жилых домов нечем дышать, если открыть окна или форточки. Об этом рассказал глава администрации города Андрей Сысоев.



Воплотить в жизнь строительные амбиции можно только с наличием огромного количества бетона, который готовить собираются прямо на месте. В районе ул. Саши Ковалева сооружают стационарную бетономешалку. На заброшенном участке высокая белая башня выглядит невинно, но жители прилегающих кварталов беспокоятся о загрязнении окружающей среды, считая, что пыли и грязи у них и так много. Глава горадминистрации уверяет, что здесь нет нефтепродуктов нефти и высоких температур, поэтому нет повода для беспокойства.