Аппаратно-программный комплекс "Автоураган" установлен на съезде с ж. м. в сторону Архангельска

В Архангельске сотрудники сразу трех ведомств (налоговой инспекции, службы судебных приставов и ГИБДД) объединили усилия ради выявления должников среди автовладельцев.



АПК "Автоураган" установили на съезде с железнодорожного моста в архангельскую сторону. С его помощью можно было в движущемся потоке транспорта определять авто, у владельцев которых есть неоплаченные задолженности. Таких обнаружилось около 50 человек. Всем пришлось общаться с судебными приставами. В результате через имеющийся у приставов терминал сразу было оплачено госпошлин и штрафов ГИБДД на 5600 руб. Но большая часть водителей уехала, получив требование о необходимости явки на прием с подтверждающими оплату документами.



У двух автовладельцев машины арестовали. За долг по кредиту 45 тыс. руб. арест наложили на автомобиль "Лада". Также была арестована "Мазда" должника за жилищно-коммунальные услуги на 52 тыс. руб. Оба транспортных средства должники оставили на ответственное хранение и получили предупреждения об уголовной ответственности (статья 312 УК РФ).