Аппаратно-программный комплекс "Автоураган" установлен на съезде с ж. м. в сторону Архангельска
В Архангельске сотрудники сразу трех ведомств (налоговой инспекции, службы судебных приставов и ГИБДД) объединили усилия ради выявления должников среди автовладельцев.
АПК "Автоураган" установили на съезде с железнодорожного моста в архангельскую сторону. С его помощью можно было в движущемся потоке транспорта определять авто, у владельцев которых есть неоплаченные задолженности. Таких обнаружилось около 50 человек. Всем пришлось общаться с судебными приставами. В результате через имеющийся у приставов терминал сразу было оплачено госпошлин и штрафов ГИБДД на 5600 руб. Но большая часть водителей уехала, получив требование о необходимости явки на прием с подтверждающими оплату документами.
У двух автовладельцев машины арестовали. За долг по кредиту 45 тыс. руб. арест наложили на автомобиль "Лада". Также была арестована "Мазда" должника за жилищно-коммунальные услуги на 52 тыс. руб. Оба транспортных средства должники оставили на ответственное хранение и получили предупреждения об уголовной ответственности (статья 312 УК РФ).
Рекомендуем по теме:
В Каргополе состоялся праздник "Фамильное дело"
Лесосеменной центр появится в Устюженском районе
"Зеленый пояс" может появиться под Сыктывкаром
7 июля в Воркуте откроют фан-зону
Вологодское кружево отправилось на "Славянский базар"
Цены на жилье в Инте скоро достигнут дна
Фестиваль "Город ремесел" стартовал в Вологде