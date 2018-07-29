Власти выбирают путь спасения Инты

Республика Коми >> Общество >> 29.07.2018

После закрытия градообразующего предприятия "Интауголь", правительство Коми работает над механизмами поддержки города, жителям которого негде стало работать. Для новых рабочих мест целесообразно открыть другие предприятия, но даже в этом случае будет это не скоро, а жителям нужно на что-то жить. Они уже начали массово покидать город, продавать за бесценок квартиры, и этот процесс власти постараются приостановить.  

Рассматривается вопрос создания территории опережающего социально-экономического развития. Заявка на создание ТОСЭР одобрена Фондом развития моногородов. Подписан договор о сотрудничестве с Тимано-Печорской газовой компанией", поэтому в Инте, может быть, откроют добычу и переработку газа. Но все это долгосрочная перспектива, а люди долго ждать не станут.

Также Министерство инвестиций Коми прорабатывает вопрос запуска производств карбида кальция, плавленных фосфатов, ферросплавов, строительных материалов, минеральных удобрений.

При успешной реализации проектов в Инте появится 2 тыс. рабочих мест, но когда, не уточняется.





Рекомендуем по теме:

Цены на жилье в Инте скоро достигнут дна

Глава Коми на экономическом форуме в Санкт-Петербурге осветил круг проблем с шахтой "Интауголь"

Инту ждет экономический подъем

В минэкономразвития ожидают поступления заявки от Онеги на создание ТОСЭР

В Карелии рассматривали зависимость моногородов от градообразующих предприятий

Череповец может получить статус ТОР


В Каргополе состоялся праздник "Фамильное дело"

7 июля в Воркуте откроют фан-зону

Вологодское кружево отправилось на "Славянский базар"

Цены на жилье в Инте скоро достигнут дна

Фестиваль молодого европейского кино VOICES открылся в Вологде

Фестиваль "Город ремесел" стартовал в Вологде

На мурманском фестивале "Дары моря" рыбы не обнаружено
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета