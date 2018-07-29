Власти выбирают путь спасения Инты
После закрытия градообразующего предприятия "Интауголь", правительство Коми работает над механизмами поддержки города, жителям которого негде стало работать. Для новых рабочих мест целесообразно открыть другие предприятия, но даже в этом случае будет это не скоро, а жителям нужно на что-то жить. Они уже начали массово покидать город, продавать за бесценок квартиры, и этот процесс власти постараются приостановить.
Рассматривается вопрос создания территории опережающего социально-экономического развития. Заявка на создание ТОСЭР одобрена Фондом развития моногородов. Подписан договор о сотрудничестве с Тимано-Печорской газовой компанией", поэтому в Инте, может быть, откроют добычу и переработку газа. Но все это долгосрочная перспектива, а люди долго ждать не станут.
Также Министерство инвестиций Коми прорабатывает вопрос запуска производств карбида кальция, плавленных фосфатов, ферросплавов, строительных материалов, минеральных удобрений.
При успешной реализации проектов в Инте появится 2 тыс. рабочих мест, но когда, не уточняется.
Рекомендуем по теме:
В Каргополе состоялся праздник "Фамильное дело"
7 июля в Воркуте откроют фан-зону
Вологодское кружево отправилось на "Славянский базар"
Цены на жилье в Инте скоро достигнут дна
Фестиваль молодого европейского кино VOICES открылся в Вологде
Фестиваль "Город ремесел" стартовал в Вологде
На мурманском фестивале "Дары моря" рыбы не обнаружено