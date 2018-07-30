В Архангельске состоялась историческая реконструкция первого прибытия Петра I в город

День ВМФ в городе отметили исторической реконструкцией первого прибытия Петра I, его встречи с двинским воеводой и стрельцами.



Царь прибыл на Красную пристань под грохот пушечных выстрелов на копии яхты Святой Петр, положившей начало государственному судостроению в стране и созданию Военно-морского Флота.



В реконструкции приняли участие 6 архангельских реконструкторов клуба "Двинской град", получившие президентский грант на воссоздание достоверного образа двинских стрельцов. Энтузиастов приехали поддержать их коллеги из Петрозаводска. Они привезли копии пушек петровского времени. Также приехали реконструкторы из Петербурга и Москвы, всего 20–25 стрельцов.



Царь Петр прибыл в Архангельск 29 июля 1693 г. Он назвал город "Парадиз на Двине". Теперь, спустя 325 лет, город вновь принял императора.



После торжественной встречи в порту стрельцы с царем проследовали к Гостиному двору, где местные жители смогли увидеть армейские строевые приемы XVII в, сфотографироваться, пообщаться с реконструкторами.