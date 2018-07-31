В НАО 5 тыс. руб. ежемесячно будут выплачивать ветеранам боевых действий

Выплаты будут постоянными, каждый месяц. Доход гражданина, который претендует на получение выплат, не должен превышать прожиточный минимум в 3 раза.



Решение о выплате 5 тыс. руб. ветеранам боевых действий было принято депутатами ненецкого законодательного собрания на последней сессии. Порядок предоставления денежных доплат рассмотрели в рамках заседания администрации НАО.



Прибавка к пенсии установлена для инвалидов и ветеранов боевых действий, мужчинам старше 55 лет, женщинам старше 50 лет. Выплата предоставляется только гражданам, которые были призваны на территории округа, проживающим здесь не меньше 15 лет.





Для получения материальной помощи, нужно подать заявление в органы соцзащиты населения. Можно принести заявление лично или отправить по почте на портал госуслуг или МФЦ. К нему нужно прикрепить заверенные копии документов, подтверждающих факт 15-летнего проживания в НАО, копию паспорта, справки о доходах, документы, подтверждающие категорию принадлежности к ветеранам или инвалидность.