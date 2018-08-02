Власти Мурманска проверяют качество капремонта в исторических домах

Мурманская область >> Общество >> 02.08.2018

Ремонт ведется в исторических домах, на дорожных магистралях города. Губернатор М. Ковтун и глава администрации А. Сысоев провели рейд по проверке капремонта дома на пр. Ленина, 61, признанный объектом культурного значения, и ремонт дороги на ул. Папанина.

Многоквартирный дом построен в середине 30-х гг. прошлого века, поэтому представляет историческую ценность, как первое каменное жилое строение. Капремонт фасада здания начат летом 2017 г., но осенью работы были приостановлены по технологическим соображениям. Ремонт возобновились только в мае, и теперь дом будет приведен в порядок полностью через 2 недели. После этого подрядчики начнут ремонт следующего здания, запланированного программой.

На территории Мурманской области 82 жилых дома - объекта культурного наследия. В 2017-2018 гг. региональной программой запланирован капремонт 31 ОКН, в 25 должны обновить фасады. Работы состоят из изыскательско-научной, проектной, строительно-монтажной деятельности, технического и авторского надзора.

Власти оценили продвижение капремонта дорог. В текущем году на их содержание выделили 717 млн руб., из которых 260 млн - средства субсидии из областной казны.





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