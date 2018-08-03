Новый причал открыли на архангельском острове Хабарка

Причал предназначен для приема теплоходов с пассажирами в летнее время. На острове проживает около 1 тыс. человек, для которых добраться до большого города, точнее, его материковой части, было огромной проблемой. В летний период на острове людей становится в 3 раза больше, так как здесь находятся дачные участки, сюда привозят детей на каникулы.



В межсезонье теплоходы заменят буксиры.



В строительство причала вложили 100 млн руб. Он призван обеспечить комфортное водное сообщение для жителей Хабарки. Такой масштабный объект веден муниципалитетом впервые с момента распада СССР. Старая деревянная пристань давно не удовлетворяла требования безопасности, и о необходимости ее заменить говорили несколько лет.



Пока это первый проект развития транспортной инфраструктуры региона. В будущем устойчивое сообщение нужно наладить между материковой частью и островными территориями Архангельска, о чем заявил губернатор И. Годзиш. Разрабатываются проекты и под другим отдаленным территориям, причем не только водные, но и наземные. Пока о конкретных планах говорить рано, но все они войдут в стратегию развития Архангельской области.