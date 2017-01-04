Увеличение пенсионного возраста приведет к оттоку госслужащих

Архангельская область >> Общество >> 04.01.2017

Эксперты считают, что повышение пенсионного возраста чиновников Архангельской области приведет к оттоку сотрудников муниципальной и государственной службы.

В России с этого года начинается постепенное повышение пенсионного возраста. Новые нормы коснутся не только госслужбы, но и лиц, занимающих государственные посты.

Раньше чиновники на пенсию уходили как все граждане, т. е. женщины в 55 лет, мужчины - в 60. Теперь каждые полгода этот показатель будет изменяться в сторону повышения пенсионного возраста. Чиновники-мужчины выходить на пенсию будут в 65 лет, женщины – в 63 года.

Согласно закону в северных регионах, в том чисел в Архангельской области, люди на пенсию выходят раньше на 5 лет, чем на большей территории страны, поэтому пенсионный возраст чиновников составит соответственно 60 лет для мужского населения и 58 – для женского. Нельзя сказать, что работники рады этому, потому что возможности человека индивидуальны, и некоторые способны плодотворно работать и в 70 лет, а некоторые уже в 55 чувствуют себя полностью изнеможёнными. Работать в таком возрасте и в таком состоянии для многих тяжело и такую работу вряд ли можно назвать эффективной. В итоге время, когда можно по-настоящему отдохнуть, посвятить время себе, внукам, путешествиям, как это принято во всех цивилизованных странах, придется отложить до момента, пока человек станет совершенно немощным и неспособным на активные действия.

По прогнозам введение новых возрастных ограничений приведет к тому, что служащие начнут уходить на пенсию раньше. В Архангельской области раньше главы муниципалитетов оставляли посты, потому что считали, что уровень их зарплат не соответствует ответственности и возложенным на них обязанностям.





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