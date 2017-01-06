К решению социальных программ в Мурманской области планируют привлекать некоммерческие оргнизации

Мурманская область >> Общество >> 06.01.2017

В Мурманской области продолжается реализация соцпрограмм, от которых напрямую зависит жизнь северян.

В этом году сопрограммы дополнили новыми опциями. Особое внимание уделяют средствам реабилитации инвалидов. Например, будут применять систему "Исток" для слабослышащих. Она позволит, отсекая шумы, воспринимать громкую и четкую речь. Этот прибор полезен в поликлиниках и на вокзалах, и перед региональными министерствами стоит задача внедрить новинку.

Министр соцразвития области С. Мякишев сообщил, что раздать прибор каждому не получится, но учреждения оборудовать им можно, особенно те, где часто бывают люди с проблемами слуха. Это дорогой проект, но требующий реализации.

Перед обществом слепых стоит еще более серьезная задача – не довести до банкротства единственное предприятие, где работают слепые люди - картонажную фабрику.

К осуществлению социальных программ нужно привлекать спонсоров и некоммерческие организации. Сейчас привлечено восемь таких организаций, но пока объём предоставляемых ими услуг недостаточно велик. Они обслуживают только 1% инвалидов. По госзаданию этот процент должен составлять не менее 28%.

Чтобы привлечь представителей малого бизнеса, нужны дополнительные расходы из бюджета области. Если раньше компенсация выплачивалась 1 раз в квартал, теперь она будет ежемесячной.

Острые проблемы с помощью Минсоцразвития решаются путем привлечения экспертов, среди которых члены общественного Совета, также они оценивают качество предоставляемых услуг. 70% организаций в Мурманской области уже прошли независимую оценку, и выводы общественников не остались без внимания. В 2017 г. ещё 40 объектов инфраструктуры останутся доступными для инвалидов.





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