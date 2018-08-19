Губернатор Мурманской области М. Ковтун объехала школы, поликлиники детсады Североморска

Мурманская область >> Общество >> 19.08.2018

В Североморске обсудили подготовку к отопительному сезону. Особое внимание уделили медицинским и образовательным учреждениям.

Сейчас в городе 12 школ, 18 учреждений дошкольного образования, 6 школ допобразования. Летом там проводились ремонты, и теперь все заведения готовы к приему детей после каникул.

На подготовку у учебному году и отопительному сезону затратили 27 млн руб. 4 млн пошли на создание школьных спортплощадок в п. Североморск-3 и Щукозеро. В Североморске готовятся построить школу на 1200 человек и детсад для детей от 2 месяцев до 3 лет на 75 мест.

Детский сад построят к декабрю 2019 г. Североморцы также ждут окончания строительства поликлиники для детей. У губернатора М. Ковтун было много вопросов по поводу этой поликлиники, в которой почем-то забыли о необходимости мест для колясок.


В целом, М. Ковтун осталась довольна увиденным. Она поблагодарила руководство города за своевременное начало и окончание запланированных работ, в результате чего Североморск полностью готов к отопительному сезону. Остались вопросы только по отоплению в центральной районной больнице, но они находятся на контроле администрации ЗАТО.





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