Губернатор Мурманской области М. Ковтун объехала школы, поликлиники детсады Североморска

В Североморске обсудили подготовку к отопительному сезону. Особое внимание уделили медицинским и образовательным учреждениям.



Сейчас в городе 12 школ, 18 учреждений дошкольного образования, 6 школ допобразования. Летом там проводились ремонты, и теперь все заведения готовы к приему детей после каникул.



На подготовку у учебному году и отопительному сезону затратили 27 млн руб. 4 млн пошли на создание школьных спортплощадок в п. Североморск-3 и Щукозеро. В Североморске готовятся построить школу на 1200 человек и детсад для детей от 2 месяцев до 3 лет на 75 мест.



Детский сад построят к декабрю 2019 г. Североморцы также ждут окончания строительства поликлиники для детей. У губернатора М. Ковтун было много вопросов по поводу этой поликлиники, в которой почем-то забыли о необходимости мест для колясок.





В целом, М. Ковтун осталась довольна увиденным. Она поблагодарила руководство города за своевременное начало и окончание запланированных работ, в результате чего Североморск полностью готов к отопительному сезону. Остались вопросы только по отоплению в центральной районной больнице, но они находятся на контроле администрации ЗАТО.