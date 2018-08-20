В Архангельске обновили памятник "Максимке"

Архангельская область >> Общество >> 20.08.2018

На днях исполнилось 60 лет со смерти актера А. Бовыкина, сыгравшего главную и единственную свою роль в фильме "Максимка".

На кладбище привели в порядок его могилу и установили новый мраморный памятник, на котором актер изображен персонажем своего фильма. Бовыкин сыграл роль чернокожего юнги, которого наши моряки спасли с британского корабля.

А. Бовыкин прожил 15 лет. О его смерти до сих пор ничего не известно. По одной версии мальчик упал с грузовика, получив тяжелую травму головы, приведшую к гибели. Многие считают, что парень умер от осложнений от сахарного диабета. 

Долгое время его могила была заброшена, но архангелогородцы и депутат Гордумы при поддержке администрации Архангельска установили памятник, убрали территорию захоронения актера. Теперь на кладбище Исакогорского округа стоит памятник молодому актеру. Несмотря на то, что он успел сняться всего в одном фильме, вышедшем на экраны в 1952 г., его до сих пор помнят и любят.

К могиле ведет указатель, и теперь любой желающий может посетить место захоронения земляка.





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