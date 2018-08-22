Патриарх Кирилл посетил НАО

Патриарх всея Руси во время поездки по северным епархиям РПЦ встретился с жителями Нарьян-Мара и выразил надежду на завершение строительства Арктического собора.



Город порадовал патриарха красотой зданий, хотя несколько лет назад все было иначе. Посетив почти все северные области от Мурманска до Сахалина, Кирилл увидел, что жизнь Русского Севера стала лучше, и выразил надежду, что север больше не будет восприниматься как место, где лучше не жить. Патриарх ранее никогда в столице НАО не был, но констатировал, что в Нарьян-Маре жить можно. Также Кирилл призвал руководителей не стесняться молиться при подчиненных.



Напомним, что в Нарьян-Маре еще в 2015 г. начали строить Арктический собор. Он должен стать памятником первопроходцам Русского Севера. Завершить строительство должны уже в этом году. Патриарх побывал на стройке, после чего отправится в Великий Устюг, где совершил бдение в канун Преображения Господня, а вчера - праздничную литургию на Соловках, где отметили день основания местного монастыря.

