В Вологде стартовал областной этап "Недели в армии"

Вологодская область >> Общество >> 22.08.2018

Он проводится на базе ФСИН ВИПЭ. На военно-патриотических сборах встретились победители муниципальных этапов в количестве 80 человек 13-17 лет, которые неделю будут жить в условиях,  приближенных к армейским.

Ребят разместили в казармах, они живут по строгому расписанию, выполняют работы, которые требует служба в армии. Их обучают основам строевой подготовки, а среди учителей есть сотрудники органов внутренних дел.

Парни могут познакомиться с работой УВД Вологды, ОМОН, МЧС, кинологов, встретится с представителями поисковых отрядов, послушать о движении "ЮНАРМИЯ".

Эти сборы рассчитаны на 5 дней, за время которых будет вестись рейтинг участников. Из Вологды на сборах представлено 7 человек, проявивших себя с лучшей стороны на городском этапе в июне.

25 августа будут выбраны победители областного этапа, а 12 лучших армейцев смогут посетить воинскую часть Минобороны РФ.

Организаторы сборов - Департамент внутренней политики правительства Вологодской области, областной центр "Содружество", УМВД Вологодской области, военкомат Вологодской области.

 





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