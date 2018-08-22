В Вологде стартовал областной этап "Недели в армии"

Он проводится на базе ФСИН ВИПЭ. На военно-патриотических сборах встретились победители муниципальных этапов в количестве 80 человек 13-17 лет, которые неделю будут жить в условиях, приближенных к армейским.



Ребят разместили в казармах, они живут по строгому расписанию, выполняют работы, которые требует служба в армии. Их обучают основам строевой подготовки, а среди учителей есть сотрудники органов внутренних дел.



Парни могут познакомиться с работой УВД Вологды, ОМОН, МЧС, кинологов, встретится с представителями поисковых отрядов, послушать о движении "ЮНАРМИЯ".



Эти сборы рассчитаны на 5 дней, за время которых будет вестись рейтинг участников. Из Вологды на сборах представлено 7 человек, проявивших себя с лучшей стороны на городском этапе в июне.



25 августа будут выбраны победители областного этапа, а 12 лучших армейцев смогут посетить воинскую часть Минобороны РФ.



Организаторы сборов - Департамент внутренней политики правительства Вологодской области, областной центр "Содружество", УМВД Вологодской области, военкомат Вологодской области.



