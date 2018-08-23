На Северном флоте прошли учения по аэрозольной маскировке

Североморск оказался в густом белом дыму по причине учений по аэрозольной маскировке Северного флота. Военные химики продемонстрировали как защитить город, флотские причалы и корабли от массированных авиаударов.



Автомобили служб биологической и радиационно-химической защиты по сигналу создали дымовую завесу, которая во время налета с воздуха противника может полностью скрыть места стоянок кораблей, жилых домов, штаба флота.



К передвижным системам дымопуска присоединились расчеты служб РХБЗ кораблей, и плотное облако накрыло весь причальный фронт. Аэрозольную маскировку оценили экипажи Су-24 авиаполка объединения ПВО и ВВС Северного флота, имитирующие ракетно-бомбовые удары по главной базе. Смеси, примененные на учениях, абсолютно нейтральны и для здоровья людей в таких концентрациях не опасны. Тем не менее, жителей города попросили без лишней необходимости не открывать окна во время учений.



Начальник пресс-службы СФ В. Серга сообщил, что учения прошли по плану, и поставленные задачи с успехом выполнены.