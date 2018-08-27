21-23 сентября архангелогородцы увидят "Костюм русского севера"

Архангельская область >> Общество >> 27.08.2018

Межрегиональный фестиваль на территории Архангельской области состоится четвертый раз. В этом году мероприятие приурочено к празднованию 310-летия Архангельской губернии.

Участие в биеннале уже изъявили желание принять 30 мастеров народного костюма, театров моды, учреждений культуры, производители авторских кукол и мн. др. Прием заявок продолжается. В регионе ждут гостей из  Вологодской, Мурманской, Архангельской, Ленинградской областей, Пермского края, Карелии и Коми.

На "Костюме русского севера" будет организована конференция, посвященная проблемам сохранения северного традиционного костюма и его развития. В рамках фестиваля пройдут конкурсы в 4 номинациях: "Сценический костюм", "Традиционный костюм Архангельской губернии", "Современный авторский костюм" и "Кукла в костюме Русского Севера". Лучших будет определять жюри, которое в этом году объединило представителей петербургского отдела истории русской культуры "Эрмитажа".

Постановщик проекта - архангельский художник и модельер Н. Терюхин.





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