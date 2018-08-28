Мурманские дети скоро смогут попасть в "Сказку"

Реконструкция детского городка "Сказка" на Семеновском озере затянулась на 2 года.



Глава администрации города А. Сысоев посетил "Сказку", где идут последние приготовления к открытию. Основные работы закончены, сейчас объект благоустраивают. Здесь должны уложить травмобезопасное покрытие в зонах игровых комплексов, установить скамейки, урны. Директор Мурманских городских парков и скверов А. Накай лично контролирует процесс.



Проект благоустройства комплекса предусматривает игровые площадки для детей разного возраста, парковую прогулочную аллеею, места отдыха, эстраду для проведения праздников или концертов. В целом, объект выполнен в сказочной стилистике из 64 скульптур, сделанных художником В. Колесниковым по мотивам сказок А. Пушкина.



Напомним, что детский городок изначально был построен в 1986 г., а решение о его возрождении и реконструкции принято в 2016 г. Были учтены просьбы и пожелания местных жителей. Проект парка был выставлен на всеобщее обозрение для внесения предложений и обсуждения.