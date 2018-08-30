2 сентября в Архангельске отметят День лошади

В Северном округе города 2 сентября пройдет День лошади. Спорткомплекс "Верховая езда АЦЮД" у ТЦ "Заря" проведет День открытых дверей, на который приглашаются все желающие. Начало праздника в 12:00.



Этот день будет посвящен одному из самых красивых и грациозных животных, которых удалось приручить человеку. Они всегда помогали людям и в мирные дни, и во время ВОв, поэтому жителям города решили предоставить возможность более близко познакомиться с лошадьми.



Праздник, посвященный лошадям, будет включать конные эстафеты, показательные выступления, парад лошадей, фотосессии с животными. Родители смогут записать своих детей на конный спорт, пообщаться с тренерами. Также гостям предложат поучаствовать в мастер-классах по конному спорту и купить сертификат конных клубов. Детей заинтересует прямое общение с грациозными животными, которых можно будет покормить из рук.



Организаторы сообщают, что детей 9 - 16 лет можно будет записать в группы Архангельского ДЮЦ при спорткомплексе "Верховая езда".



Мероприятие пройдет при поддержке конных клубов "Альрамин" и "Северный".