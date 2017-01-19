В Вологде реорганизуют работу улично-дорожной сети

Вологодская область >> Общество >> 19.01.2017

Вчера во время заседания рабочей группы по вопросам оптимизации улично-дорожной сети Вологды был внесен целый список революционных предложений.

Мэр города А. Травников рассказал, что на ул. Герцена и ул. Конева 11 светофоров будут связаны в единую сеть GSM-контроллерами. В режиме онлайн они будут управляться компьютерной программой, которая поможет влиять на движение транспортных потоков с учетом времени движения по магистральным и прилегающим к ним улицам.

Е. Богданов, директор МБУ "Дорремстрой", сообщил, что оборудование было закуплено на сэкономленные деньги в рамках муниципального задания. Монтировать GSM-контроллеры на светофоры начнут с приходом стабильной плюсовой температуры, т. е. в конце апреля или начале мая.

Много внимания уделили вопросам реорганизации движения транспорта, предусматривающие выделение полос для движения только общественного транспорта и возможности организовать кольцевое движение на некоторых перекрестках. Разбираться с этими вопросами мэр поручил транспортному отделу Департамента горхозяйства, сотрудники которого должны провести ревизию перекрестков и мониторинг их загруженности, провести анализ полученных данных и где это целесообразно, нужно организовать кольцевое движение. В принятии решений мэр предложил опираться на опыт других городов.

Справка. Рабочая группа в Вологде создана в ноябре 2016 г с целью повышения эффективности системы улично-дорожной сети и общественного транспорта. В составе профильной группы есть представители власти, ПАТП № 1, ГИБДД, предприятия "ТрансВод", Вологодского госуниверситета, частных перевозчиков, общественности. В настоящий момент группа только в теории занимается поставленными задачами и выбирает оптимальные решения для реализации в ближайшем будущем.





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