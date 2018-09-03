Первому губернатору Коми Ю. Спиридонову посвятили книгу и сайт

В книге читатели могут ознакомиться с редкими материалами, на сайт отправить свои воспоминания о Спиридонове.



В Коми издана книга, запущен сайт о первом главе республики. События приурочены к юбилею легендарного руководителя, которому 1 ноября исполнилось бы 80 лет.



В книге "Работайте! В работе счастье…" писателя и журналиста Л. Прошак рассказана история Спиридонова. Это уже второе произведение автора о губернаторе. Первое - "Северный волк" - вышло при жизни Спиридонова, в 2002 г. Там он стал прототипом главного героя.



Новая книга - это воспоминания Спиридонова, записанные автором в 2002-2010 гг. В издании есть редкие фотоснимки из личного архива Ю. Спиридонова. Книга пока вышла ограниченным тиражом, и большая часть экземпляров поступит в сельские и городские библиотеки Коми.



Сайт предлагает материалы о жизни и работе бывшего главы республики. Любой желающий может отправить на сайт свои воспоминания о встречах или работе с Ю. Спиридоновым.



Ю. Спиридонов занимал пост главы Коми 1994 - 2001 гг. Умер в августе 2010 г.