Первому губернатору Коми Ю. Спиридонову посвятили книгу и сайт

Республика Коми >> Общество >> 03.09.2018

В книге читатели могут ознакомиться с редкими материалами, на сайт отправить свои воспоминания о Спиридонове.

В Коми издана книга, запущен сайт о первом главе республики. События приурочены к юбилею легендарного руководителя, которому 1 ноября исполнилось бы 80 лет.

В книге "Работайте! В работе счастье…" писателя и журналиста Л. Прошак рассказана история Спиридонова. Это уже второе произведение автора о губернаторе. Первое - "Северный волк" - вышло при жизни Спиридонова, в 2002 г. Там он стал прототипом главного героя.

Новая книга - это воспоминания Спиридонова, записанные автором в 2002-2010 гг. В издании есть редкие фотоснимки из личного архива Ю. Спиридонова. Книга пока вышла ограниченным тиражом, и большая часть экземпляров поступит в сельские и городские библиотеки Коми.

Сайт предлагает материалы о жизни и работе бывшего главы республики. Любой желающий может отправить на сайт свои воспоминания о встречах или работе с Ю. Спиридоновым.

Ю. Спиридонов занимал пост главы Коми 1994 - 2001 гг. Умер в августе 2010 г.





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