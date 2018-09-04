Электробусы планируют приобрести для НАО

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 04.09.2018

Экономичный вид транспорта планируют приобрести для пассажирских маршрутов Нарьян-Мара.

Глава округа А. Цыбульский посетил Нарьян-Марское автотранспортное предприятие, осмотрел производственные мощности и обсудил с руководством перспективы развития.

Предприятие работает с прибылью, долгов нет ни по налогам, ни по зарплате. Но парк нужно обновлять для безопасности пассажиров. Надо переходить на экологические виды техники, которые доказали свое преимущество в других регионах. Рассматривается возможность покупки автобусов на аккумуляторах со сверхбыстрой зарядкой. Стоимость таких автобусов в 4 раза выше обычных. Но Цыбульского это не смутило, а вот ремонт крыши на предприятии он посчитал слишком дорогим удовольствием.

А. Цыбульский отдал поручение заместителю, курирующему транспортную сферу А. Лидеру, предусмотреть деньги на поддержку АТП при подготовке бюджета на 2019 г. При этом он предупредил, что каждая копейка будет просчитана и перепроверена, поэтому недопускаются неразумные  цены и завышенные траты.





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