Мэр Вологды не принял Красный мост после ремонта
Власти Вологды не приняли Красный мост после окончания ремонта. Пока приемку на неделю отложили. Об этом сообщил мэр С. Воропанов после выезда на объект. Предполагалось закончить первый этап ремонта 27 августа, но подрядчику понадобились допработы (покраска оград в исторические цвета, установка освещения). Почему это не было сделано вовремя, не уточняется.
Сейчас из сметы в 17 млн руб. на ремонт моста израсходовано 10 млн руб. На объекте полностью заменили входные группы, а строителям выделили неделю на расчистку территории от мусора, доработку покрытия на новых лестницах. Для колясок съезд пока останется прежним, но позже здесь появятся спецприспособления для маломобильных граждан (лифты, пандусы).
На следующий год заменят покрытие основной части Красного моста, но эту работу можно делать только в теплую погоду, поэтому придется ждать поздней весны.
Местное население ходом работ и качеством нынешнего моста недовольно. Несмотря на проделанную работу, он больше напоминает полуразвалившуюся конструкцию.
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