Набережную Тотьмы проектируют французские архитекторы

Вологодская область >> Общество >> 06.09.2018

Проект облагораживания набережной Кускова представят российские и французские архитекторы.

В Тотьму приехали проектировщики  российско-французского архитектурно-строительного бюро Orchestra. Они должны дать оценку набережной, где им предстоит поработать.

Директор Тотемского музейного объединения А. Новоселов считает,  что одной из главных проблем городской среды является отчужденность Тотьмы от реки. Пока по реке Сухона не прекратили ходить торговые судна, набережная была самым популярным в городе местом.

Музейное объединение выбрало проектировщиков, которые в этом году выиграли конкурс по формированию горсреды в Татарстане.

Специалисты сделают анализ состояния набережной, оценят взаимосвязь с другими объектами и территориями города. Также архитекторы пообщаются с  предпринимателями, активистами, местными жителям. Идеи тотьмичей станут основой проекта.

Набережная Кускова давно утратила свою популярность. Еще 10 лет назад здесь собрались люди, гуляли, а сейчас эта локация пустует.





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