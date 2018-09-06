Археологи ведут раскопки в районе озера Саиндейты

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 06.09.2018

До 9 сентября на территории НАО сохраняется хорошая погода, которая позволят сотрудникам Ненецкого краеведческого и Пустозерского музеев вести археологические раскопки. Они ведутся с 4 сентября.

Сейчас археологи занимаются раскопками стоянки первобытных людей у озера Саиндейты в верховьях р. Ортины.  Ранее здесь ученые обнаружили 4 промысловые стоянки, где жили первобытные люди, с сохранившимся культурным слоем. Исследователи проводят пока земляные работы, производят датировку, определяют границы археологических памятников, их культурную принадлежность.

Научный сотрудник краеведческого музея НАО, руководитель экспедиции С. Митькин утверждает, в районе Нарьян-Мара много археологических памятников начала VII века до нашей эры.  Большинство из них - это временные стоянки охотников, поэтому и найденные предметы соответствующие - каменные орудия, керамика, наконечники стрел.

После окончания экспедиции исследователи смогут поделиться выводами о неизученных археологических памятниках.





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