В Сыктывкаре открыли мемориальную доску ветерану ВОв В. Стрекалову

Доску посвятили ветерану ВОв и почетному гражданину города Василию Стрекалову. Она установлена в здании школы ДОСААФ.



На торжественном открытии присутствовали глава Сыктывкара В. Козлов, замруководителя администрации Е. Семейкина, представители военкомата, отделения ДОСААФ, Совета ветеранов, школьники, студенты, воспитанники ДОСААФ и просто неравнодушные люди.



Стрекалов - пример того, как нужно любить родину и служить Отечеству. Ветеранов с каждым годом становятся меньше, поэтому Козлов высказал огромную благодарность тем, кто занимается благородным делом увековечивания памяти героев города и республики.



Военный комиссар И. Безручко добавил, что В. Стрекалов всегда уделял внимание развитию патриотического воспитания подростков и подготовке призывников. Для каждого он находил нужные слова напутствия, делился жизненным опытом и был примером для подражания. Этого человека многие помнят и любят, и важно, чтобы память о нем с годами не увядала. Городу нужны герои, и Стрекалов – один из них.