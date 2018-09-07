В Сыктывкаре открыли мемориальную доску ветерану ВОв В. Стрекалову

Республика Коми >> Общество >> 07.09.2018

Доску посвятили ветерану ВОв и почетному гражданину города Василию Стрекалову. Она установлена в здании школы ДОСААФ.

На торжественном открытии присутствовали глава Сыктывкара В. Козлов, замруководителя администрации Е. Семейкина, представители военкомата, отделения ДОСААФ, Совета ветеранов, школьники, студенты, воспитанники ДОСААФ и просто неравнодушные люди.

Стрекалов - пример того, как нужно любить родину и служить Отечеству. Ветеранов с каждым годом становятся меньше, поэтому Козлов высказал огромную благодарность тем, кто занимается благородным делом увековечивания памяти героев города и республики.

Военный комиссар И. Безручко добавил, что В. Стрекалов всегда уделял внимание развитию патриотического воспитания подростков и подготовке призывников. Для каждого он находил нужные слова напутствия, делился жизненным опытом и был примером для подражания. Этого человека многие помнят и любят, и важно, чтобы память о нем с годами не увядала. Городу нужны герои, и Стрекалов – один из них.





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