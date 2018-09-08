Дорожники Нарьян-Мара не будут использовать химреагенты для борьбы с гололедом

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 08.09.2018

Решение принято после опроса граждан. Люди высказалась против химии на дорогах по нескольким причинам.

Отказ от химических реагентов – это и профилактика детского травматизма, и сохранение чистоты атмосферы, не говоря уже об обуви, которую часто приходиться выбрасывать.

Департамент ЖКХ и строительства просчитывает нормативы  содержания дорог, и только после этого будут объявлены торги для определения подрядчика. Планируется заключить контракт с победителем с ноября. 

В договоре пропишут требования к составу антигололедных материалов. Замглавы Администрации Нарьян-Мара А. Бережной отметил, что муниципальным предприятием заготавливается противогололедные материалы, и в основном это песок. Закуплено 2 тыс. кубических метров и дополнительно купят еще столько же. Но в использовании песка есть свой минус – грязь на дорогах весной и засорение сточных коммуникаций.

Врио начальника Госавтоинспекции акцентирует внимание хозяйственников на недостатках, которые наблюдались в эксплуатации дорог в прошлый зимний сезон - гололед проезжей части, снежные валы, где их размещать недопустимо, колейность. Коммунальщикам рекомендовали своевременно реагировать на изменения погоды, оперативно приводить в нормативное состояние дороги. 





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