В Кандалакше открылась профильная патриотическая смена "Юные надежды России"

Сегодня в детском центре "Гандвиг" открылась патриотическая смена, в которой принимают участие воспитанники военно-патриотических клубов, кадеты, дети из детских, молодежных общественных организаций, члены юнармейского движения.



Участники патриотической смены - это молодежь Мурманской области из Оленегорска, Апатит, Североморска, Кандалакшского, Кольского, Печенгского, Ловозерского районов.



Ребят научат волонтерской и проектной работе, работать в команде, реализовывать социальные и гражданские инициативы. Им также предстоит пройти курс образовательный, включающий 3 блока тем: "Лидер и его команда", "Курс молодого бойца", "Гражданская активность". Школьники будут оттачивать строевую, тактическую, огневую подготовки, технику самообороны, знания военной истории России.



Несмотря на то, что поддержка патриотического и военного воспитания молодежи поддерживается правительством России, многие к такой практике относятся негативно и считают, что делать из ребенка солдата неправильно. Тем не менее, патриотические смены не испытывают проблем с участниками.