Правительство поможет Архангельской области подготовиться к приему Арктического форума

>> Общество >> 13.09.2018

Вопрос финансирования модернизации инфраструктуры региона губернатор Игорь Орлов обсуждал с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Подготовку к приему делегатов форума ведут оператор мероприятия, фонд «Росконгресс» и Северный Арктический Федеральный Университет (САФУ). Список объектов, которые будут использоваться для проведения форума, уже утвержден «Росконгрессом». Многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в дорогостоящей реконструкции. При этом САФУ не вносил эти расходы в текущий финансовый план, поэтому отмечается нехватка средств в размере 500 млн рублей, которые необходимо освоить в 2018-2019 годах.

По словам Игоря Орлова, премьер-министр положительно оценил усилия региона по организации Арктического форума, одобрив предложение выделить недостающие средства за счет резервного правительственного фонда.

На дополнительное финансирование сможет рассчитывать не только университет, но и Архангельский аэропорт. Имеющиеся взлетно-посадочные полосы были построены в 1983 году и давно выработали свой ресурс. Из-за этого сумма капитальных вложений, необходимых для их ремонта, с каждым годом растет. Поэтому правительство области предлагает провести реконструкцию стоимостью 4,4 млрд рублей в течение ближайших 3 лет. Дмитрий Медведев согласился рассмотреть возможность финансирования этих работ за счет средств государственной программы «Развитие транспортной системы».





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