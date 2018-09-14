Ученые Ненецкого краеведческого музея обнаружили артефакты III - I тысячелетий до н. э.

Представители Пустозерского музея-заповедника и Ненецкого краеведческого во время экспедиции у озера Саиндейты обнаружили артефакты, датируемые III - I тысячелетиями до н. э.



Они нашли фрагменты керамических сосудов, украшения из бронзы, кремниевые наконечники для стрел, фрагмент железного изделия, напоминающий перо, предназначение которого пока разгадать не удалось. Кремниевые находки принадлежат первому тысячелетию до нашей эры, все остальные предметы - к позднему железному веку.



4 стоянки первобытных людей обнаружили 2 года назад. В 2018 г. ученые определили территорию и сделали датировку. Территория этих памятников разрушена ветровой эрозией, поэтому большая часть артефактов лежала на песчаных дюнах прямо на поверхности. В этой местности раньше были стоянки, где люди разбивали лагеря, охотились и двигались дальше. Об этом рассказал сотрудник краеведческого музея и руководителя экспедиции С. Митькин.



Напомним, что в районе Нарьян-Мара много археологических памятников, и большая их часть - это временные стоянки охотников.