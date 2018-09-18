На строительство здания школы-интерната в Нарьян-Маре потребуется 480 млн руб.

В Департаменте финансов НАО уже есть документы для включения в бюджет на 2019 г. расходов на разработку проектной документации здания на 6,3 млн руб. Строительство корпуса школы-интерната запланировано на 2020-2022 гг.



Сейчас образовательная организация находится в здании, построенном в 1940 г. Школу посещают около 100 детей.



По плану, новое здание будет представлять учебные секции для учеников с 1 по 4 класс и с 5 по 9, учебные и производственные мастерские, подсобные помещения с инвентарем, кабинеты для службы сопровождения групп продленного дня, отдельные выходы на игровые площадки. Также запланировано строительство спортивного и актового зала, библиотеки, столовой, административного, медицинского и хозяйственного блоков, помещения для архива и музея.



Для обеспечения доступности здания и создания условий для передвижения детей-инвалидов проработаны варианты реконструкции 2 автодорог по ул. Студенческая и ул. Пустозерская. Инфраструктура здания и прилегающая территория будут полностью готовы к принятию детей с ограниченными возможностями здоровья.