На строительство здания школы-интерната в Нарьян-Маре потребуется 480 млн руб.

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 18.09.2018

В Департаменте финансов НАО уже есть документы для включения в бюджет на 2019 г. расходов на разработку проектной документации здания на 6,3 млн руб. Строительство корпуса школы-интерната запланировано на 2020-2022 гг.

Сейчас образовательная организация находится в здании, построенном в 1940 г. Школу посещают около 100 детей.

По плану, новое здание будет представлять учебные секции для учеников с 1 по 4 класс и с 5 по 9, учебные и производственные мастерские, подсобные помещения с инвентарем, кабинеты для службы сопровождения групп продленного дня, отдельные выходы на игровые площадки. Также запланировано строительство спортивного и актового зала, библиотеки, столовой, административного, медицинского и хозяйственного блоков, помещения для архива и музея.

Для обеспечения доступности здания и создания условий для передвижения детей-инвалидов проработаны варианты реконструкции 2 автодорог по ул. Студенческая и ул.  Пустозерская. Инфраструктура здания и прилегающая территория будут полностью готовы к принятию детей с ограниченными возможностями здоровья.





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