В Мурманске активизировалось строительство детсадов

Губернатор Мурманской области М. Ковтун рассказала, что отдала поручение главам муниципальных образований брать под контроль проведение проектирования и строительства детских садов для малышей до 3 лет. Этот проект вошел в список поручений президента России В. Путина о целях развития страны до 2024 г.. Мурманской области удалось получить софинансирование для этой цели. В рамках соглашения между Минобразования РФ и правительством области в этом году региону предусмотрено выделить 70 млн руб. из федеральной казны.



Уже спроектированы детские сады в Александровске, Североморске и Печенгском районе. В Североморске готовятся в началу строительства по графику, в Полярном есть проблема с возведением фундамента, в Печенге решили вопрос с согласованием участка земли. Всем городам необходимы допсредства для строительства.



Для конкурсных процедур нужно предусмотреть средства в региональном и местном бюджетах - 133 млн руб. Губернатор поручила министерствам финансов регионов и образования в двухнедельный срок внести в бюджет на 2019 г. необходимые допсредства на строительство детсадов, так как они должны быть сданы вовремя.