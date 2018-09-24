В Ухте завершился форум "Опора добровольчества"

Республика Коми >> Общество >> 24.09.2018

Подошел к концу волонтерский форум, приуроченный к Году добровольчества. Торжественное закрытие с награждением дипломами и призами 20 финалистов этапа конкурса "Доброволец России – 2018 прошло вчера".

В региональном этапе приняло участие 100 человек.  Им предстояло пройти 2 испытания: защиту соцпроекта и презентацию "Я доброволец". 

Участники от Ухты на самопрезентации зачитывали рэпом свою добровольческую историю, некоторые предстали перед зрителями в национальных костюмах.

За 4 дня форума  в Ухте побывали школьники и студенты, представители общественных объединений, организаций, 5 "серебряных" волонтеров, прослушано больше 10 лекций федеральных экспертов К. Назаренко и Т. Бочанова. Помимо официальной программы от тренеров АТ РСМ были представлены лекции региональных экспертов.

Участников научили работе с детьми и людьми с инвалидностью, пожилыми, трудными подростками, они получили знания о налаживании коммуникаций, создании команды, говорили о мотивации, эмоциональном выгорании, обсудили муниципальные волонтерские центры и их развитие  в регионе, узнали, что такое проектный менеджмент и особенности эффективной презентации.





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