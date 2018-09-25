"Декада мудрости" прошла в Вологде

Вчера в городе стартовала Декада мудрости, которая продлится до 6 октября. Это мероприятия, объединенные участниками серебряного возраста и молодежью.



Проект посвятили Дню пожилого человека (1 октября). Это значимый праздник потому, что это день рождения центра "Забота", которому исполнится 7 лет. Среди посвященных событию мероприятий праздничные вечера, концерты, конкурс "Пенсионер года", бал, вакцинация, субботник. Об этом рассказала директор культурно-досугового центра Забота Л. Кундина.



В субботу в учреждении пройдет День открытых дверей, и в 2 центральных филиалах можно будет познакомиться с перечнем кружков, записаться на занятия, пообщаться с руководителями направлений.



"Декада мудрости" началась с фестиваля кино и проекта "На одной волне". Сегодня представители разных поколений будут соревноваться в Кулинарном поединке. 30 сентября на пл. Чайковского начнется бал, повторяющий прием в честь приезда императора Александра II в Вологду. Мероприятие проводится на деньги президентского гранта.