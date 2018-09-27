Череповец вошел в Топ-10 городов с лучшим общественным транспортом
Череповец попал в десятку городов России, чьи жители довольны общественным транспортом. Череповчане оценивают работу общественного транспорта на 8 баллов из 10 согласно рейтинга портала "Домофонд".
Возглавила рейтинг Анапа с 8,3 балла, далее идет Тюмень (8,2), Новомосковск (Тульская область) (8,1). В рейтинг вошло 150 городов, и Вологда среди них оказалась лишь на 121-ом месте с 6,5 балла.
Мэр Череповца не удивился результат, поскольку позиция руководства города - не допускать маршрутки. Сохранилась городская автоколонна, а во многих городах такого понятия как муниципальный транспорт просто нет. Частные перевозчики Череповца понимают, как должен развиваться город в области общественного транспорта и обновляют парк для максимального комфорта пассажиров. Это определено стратегией развития Череповца: автопарк должен обновляться у частников и муниципалов.
В Череповце городские предприятия "Электротранс" и "Автоколонна №1456" перевозят пассажиров. Среди частников крупными перевозчиками являются "Новотранс" и "Череповецтрансагентство". В прошлом году автоколонна закупила 20 новых автобусов, а трамвайный парк пополнили 10 московских вагонов.
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