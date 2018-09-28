Открытие архангельского парка "Зарусье" задерживается

Архангельская область >> Общество >> 28.09.2018

Долгожданное открытие парка не состоится в ранее установленный срок. Задержка связана с увеличением масштаба работ. Сейчас в парке продолжается благоустройство территории и асфальтирование дорожек. Детские площадки уже оборудованы, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Строителям  также предстоит завершить высадку елей, берез, лип, сделать уличное освещение и работы по оборудованию парковки перед парком. 

Пока открытие "Зарусья" намечено на 15 октября,  т. е. первоначальные сроки сдвинулись на 2 недели. Главная причина задержки – необходимость проведения новых дополнительных коммуникаций, а в связи с этим, доработки на всех остальных видах работ. Эта работа уже почти завершена, завезен качественный грунт и частично посеяна трава. Об этом рассказал Д. Семушин, замдиректора компании "Северная Роза", которая занимается благоустройством парка. Он отметил, что сейчас все идет строго по плану, и до середины октября работы будут завершены полностью, и состоится торжественное открытие.





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