В Мурманской области продолжается проект "Дни муниципальных образований"

В парламенте области продолжается реализация проекта, согласно которому проводятся Дни муниципальных образований. Ее целью является близкое знакомство с особенностями и достижениями Кольского Заполярья, обсуждение перспектив социально-экономического развития и проблем муниципальных образований.



2 октября состоится День Кодорского района, на котором представят экспозицию товаров прикладного творчества ковдорских мастеров. Также гостям предложат концертную программу музыкальных и танцевальных коллективов Ковдора. Все мероприятия собираются в прямом эфире транслировать в интернете.



В рамках празднования пройдет рабочая встреча главы парламента региона С. Дубового с руководством Ковдорского района - главой района С. Сомовым, председателя Совета А. Филипишиным. Далее запланирован осмотр выставочной экспозиции Председателем облдумы и главой Ковдорского района.



На "Часе Ковдорского района" с докладом о социально-экономическом положении района выступит его глава, а о приоритетах работы Совета депутатов - председатель Совета депутатов района.