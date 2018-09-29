Сегодня в Ковдоре состоится церемония захоронения останков советских воинов

Торжественная церемония пройдет в 14:00. В ее рамках захоронят останки советских воинов, погибших во время ВОв на Кандалакшском направлении.



Захоронение состоится на территории мемориального комплекса "Защитникам советского Заполярья". Это будут останки бойцов, погибших в летом 1941 г. в битвах за Кайральский рубеж.



В прошлом году поисковый отряд "Ковдор" нашел останки 4 пограничников 101-го погранполка НКВД, связиста 104-й стрелковой дивизии. Этим летом найдены останки еще 2 пехотинцев из 122-ой стрелковой дивизии. Вопреки усилиям поисковиков, опознать останки не удалось.



Траурный эскорт будет направляться от площади Ленина к ул. Сухачева. В нем примут участие ветераны ВОв, военнослужащие, поисковики и члены военно-патриотических клубов "Вулкан" и "Граница", юнармейцы и школьники, а также жители Ковдорского района.



Напомним, что по строевому уставу ВС России во время подобных мероприятий по захоронению должны прозвучать оружейные залпы. После этого состоится возложение венков и цветов.