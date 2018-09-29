Сегодня в Ковдоре состоится церемония захоронения останков советских воинов

Мурманская область >> Общество >> 29.09.2018

Торжественная церемония пройдет в 14:00. В ее рамках захоронят останки советских воинов, погибших во время ВОв на Кандалакшском направлении.

Захоронение состоится на территории мемориального комплекса "Защитникам советского Заполярья". Это будут останки бойцов, погибших в летом 1941 г. в битвах за Кайральский рубеж.

В прошлом году поисковый отряд "Ковдор" нашел останки  4 пограничников 101-го погранполка НКВД, связиста 104-й стрелковой дивизии. Этим летом найдены останки еще 2 пехотинцев из 122-ой стрелковой дивизии. Вопреки усилиям поисковиков, опознать останки не удалось.

Траурный эскорт будет направляться от площади Ленина к ул. Сухачева. В нем примут участие ветераны ВОв, военнослужащие, поисковики и члены военно-патриотических клубов "Вулкан" и "Граница", юнармейцы и школьники,  а также жители Ковдорского района. 

Напомним, что по строевому уставу ВС России во время  подобных мероприятий по захоронению должны прозвучать оружейные залпы. После этого состоится возложение венков и цветов.





Рекомендуем по теме:

Акция "Бессмертный полк" соберет в Карелии 20 тыс. человек

Открытие нового спортивного комплекса

Около 400 тыс. жителей Вологодской области погибли во время ВОв

Пятый военно-патриотический слет "Тропою партизан" состоялся в Ковдоре

В Заполярье отметили 72-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск

Карелия отметила 72-летие освобождения от фашистских захватчиков


2 сентября в Архангельске отметят День лошади

В Мурманске проходит турнир по пожарно-прикладному спорту

В Вашкинском районе открылась сыроварня

Harley-Davidson в Череповце производить не будут

"Иван Петров" ушел в арктический рейс

Животноводы НАО перевыполнили план по заготовке сена

Стратегию развития оленеводства разработали в НАО
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета