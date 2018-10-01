В Архангельске прошел семейный праздник "Сказка приходит в твой дом"

Архангельская область >> Общество >> 01.10.2018

В мероприятии приняли участие семьи из разных городов области (Воркуты, Коноши, Няндомы), Ленинградской области и Воронежа.

Праздник состоялся в культурном центре "Соломбала-Арт". Он стал уже четвертым Фестивалем семейных театров.

Целью мероприятия было помочь и становление творческого потенциала детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, поспособствовать укреплению детско-родительских, семейных отношений во время  совместного творчества.

На суд зрителей были представлены лучшие спектакли семейных театров Поморья, перевоплощения, встречи с любимыми сказочными героями. Также для детей организовали игровые аттракционы, фотосессии ростовыми куклами и дискотеку. Веселый антураж поддерживали сотни воздушных шариков, красок и музыка.

Такие праздники позволяют наладить отношения со сверстниками, найти новых друзей. Дети с ограниченными возможностями могут почувствовать свою причастность к чему-то большому, чего в их жизни так не хватает, а театральные постановки сами по себе поднимают настроение позитивными персонажами.





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