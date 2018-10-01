В Архангельске начали сносить ветхие дома

Но местные жители не спешат с оформлением документов о выписке, что задерживает процесс сноса.



Всего в городе 200 домов, подлежащих сносу. Их демонтаж стартовал 27 сентября, но в планах администрации это было давно. Ветхие дома стали угрозой не только для их жителей, но и для окружающих, но их жители продолжают препятствовать расселению.



В ближайшие дни снесут 25 зданий, а для ускорения процесса в администрации принимают законные методы, даже если люди в домах еще прописаны.



Первым под снос пойдет дом на проспекте Советских Космонавтов. Там прописанным оставался всего один человек, которого выписали только месяц назад. В некоторых случаях приходиться действовать через суд, но это долгий процесс.



Администрации облцентра заявили, что прилагает все силы, чтобы сносили дома на безвозмездной основе, не пользуясь деньгами из бюджета. Работы проводит подрядчик. Но из-за длительного процесса выселения, найти сносчиков стало трудно, так как работать за небольшие объемы материала, которые можно взять с аварийного дома, они не хотят.