Учения энергетиков начались в Карелии

Это первые подобные учения такого масштаба в регионе. Их проводит крупнейшая электросетевая компания России "Россетти".



Мероприятия будут проходить 3 месяца в 16 муниципалитетах. В них примут участие МРСК из 7 регионов Северо-Запада: Коми и Карелия, Архангельская, Псковская, Вологодская, Новгородская, Мурманская области. В общей сложности на учения прибудут 3 тыс. энергетиков и подрядчиков для расчистки и расширения просек для воздушных веток электропередач, замене голых проводов на изолированные самонесущие. В соревнованиях задействовано 600 единиц спецтехники.



Участникам предстоит выполнить колоссальный объем работ. Глава филиала "Карелэнерго" А. Селютин рассказал, что работы будут вестись в непростых климатических условиях (холодов, ветра, проливных дождей, снега). Но профессионалов это не должно напугать и остановись.

Напомним, что опыт подобных соревнований есть у Дагестана, где группа "Россетти" провела беспрецедентные по масштабу учения и воплотила в жизнь 10-летнюю инвестиционную программу, улучшив электроснабжение 1 млн жителей Северного Кавказа.