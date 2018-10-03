Губернатор Мурманской области М. Ковтун рассказал о поправках в "О содержании животных"

Мурманская область >> Общество >> 03.10.2018

Самой резонансной темой в Мурманской области является внесение изменений в местный закон "О содержании животных". Поправки в него исключают возврат отловленных стерилизованных животных в прежнюю среду обитания.

Губернатор М. Ковтун задала вопросы представителям ветеринарии региона. Зампредседателя комитета ветеринарии В. Гомерова отметила, что законопроект изначально разработан на основании протеста прокуратуры, который касался не соответствия законопроекта федеральным нормам. Суть поправок в том, что если животные, подлежащие отлову, не будут возвращаться в свою среду обитания, как это было ранее, возникает вопрос об их судьбе в дальнейшем.

М. Ковтун поручила провести круглый стол, пригласив общественников, депутатов облдумы, зоозащитников, представителей прокуратуры, чтобы разъяснить, как общественные организации могут участвовать в судьбе бездомных животных. Действовать против федерального закона нельзя, поэтому нужно дать возможность общественникам принять участие в этой работе, выслушать их предложения.





Рекомендуем по теме:

Нормы содержания домашних животных разработали депутаты Вологодской гордумы

Дефицит врачей в Мурманской области достиг 75%

М. Ковтун не уйдет в отставку

В Териберке и Видяево явка на избирательных участках превысила 40%

Комитет по ветеринарии Мурманской области за первое полугодие 2017 г провел 80 проверок

Популяция вологодских зубров за 25 лет увеличилась с 3 до 62 особей


В Мурманске проходит турнир по пожарно-прикладному спорту

"Иван Петров" ушел в арктический рейс

Стратегию развития оленеводства разработали в НАО

Жителей Поморья приглашают к участию в "Кроссе наций"

Книгу "Детство в Соломбале" презентовали в Архангельске

В Мурманске завершился международный фестиваль "Гольфстрим"

С нового года в НАО проиндексируют выплаты приемным семьям
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета