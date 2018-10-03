Губернатор Мурманской области М. Ковтун рассказал о поправках в "О содержании животных"

Самой резонансной темой в Мурманской области является внесение изменений в местный закон "О содержании животных". Поправки в него исключают возврат отловленных стерилизованных животных в прежнюю среду обитания.



Губернатор М. Ковтун задала вопросы представителям ветеринарии региона. Зампредседателя комитета ветеринарии В. Гомерова отметила, что законопроект изначально разработан на основании протеста прокуратуры, который касался не соответствия законопроекта федеральным нормам. Суть поправок в том, что если животные, подлежащие отлову, не будут возвращаться в свою среду обитания, как это было ранее, возникает вопрос об их судьбе в дальнейшем.



М. Ковтун поручила провести круглый стол, пригласив общественников, депутатов облдумы, зоозащитников, представителей прокуратуры, чтобы разъяснить, как общественные организации могут участвовать в судьбе бездомных животных. Действовать против федерального закона нельзя, поэтому нужно дать возможность общественникам принять участие в этой работе, выслушать их предложения.