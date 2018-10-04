Жителям Коми выплатят 450 тыс. руб. за отказ от незаконного хранения оружия

Республика Коми >> Общество >> 04.10.2018

Денежная компенсация будет распространяться на боеприпасы и взрывчатые вещества.

О борьбе с незаконным хранением оружия рассказал начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Д. Димитров.
В регионе 64 тыс. зарегистрированного оружия, но ежегодно выявляется более 100 единиц неучтенного. По этой причине ЦЛРР принимает сданное добровольно незарегистрированное оружие за деньги. Таким оружием чаще всего владеют жители деревень. Цена лицензии значительно повысилась, поэтому многие избегают законной регистрации.

В 2018 г. на денежную компенсацию за сданное огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, выделено 450 тыс. руб. Эта сумма по сравнению с 2017 г. увеличилась в разы, и сейчас люди стали активнее сдавать ружья. За сдачу служебного оружия выдают 5 тыс. руб., столько же за самодельное оружие, обрезы, нарезное оружие. 4 тыс. руб. платят за гладкоствольное оружие, газовое (как взрывное устройство) оценивается в 2 тыс. руб.

Денежная компенсация выдается только за неучтенное оружие. Если ранее оно зарегистрировалось или считается утерянным, сотрудники Росгвардии их изымут.





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