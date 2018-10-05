Законопроект о земельных территориях обсудили в Мурманской облдуме

Парламентарии обсуждали законопроект об определении территорий, договор аренды на которые заключается без торгов, если эти государственные и муниципальные земли предоставляются религиозным организациям, казачьим обществам для ведения сельского хозяйства, сохранения, развития традиционного образа жизни, хозяйствования.



В этот законопроект хотят включить 9 муниципальных образований, где исполнение этих условий возможно: Кандалакшский, Кольский, Терский, Печенгский, Ковдорский районы, Полярные Зори, Апатиты, Мончегорск, Оленегорск.



Проект закона рекомендовали к рассмотрению на заседании облдумы в первом чтении. В. Пантелеев, председатель комитета по природопользованию области отметил, что сейчас много сельхозземель, которые не используются. Через 5-10 лет их будет не хватать. По торгам казаки не смогут взять много земли, а вот богатые структуры смогут, и выкупят или возьмут ее в аренду.



Замминистра сельского и рыбного хозяйства области М. Гончарова обратила внимание на то, что законопроект позволит использовать не введенные и невостребованные сельхозпашни. Их сейчас в Мурманской области 12 тыс. га.