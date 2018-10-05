В Петрозаводске открыли парк им. 50-летия пионерской организации
Модернизация парка проводилась по проекту формирования комфортной городской среды. Недавно работы были завершены, и сегодня состоялось торжественное открытие обновленного парка.
За его модернизацию, как за любимое место отдыха горожан, проголосовало большинство петрозаводцев во время мартовских выборов. После них составили рейтинг проектов, которые в первую очередь попадут под программу формирования комфортной городской среды. Парк 50-летия пионерской организации оказался в числе первых претендентов на реконструкцию.
Сейчас на его территории появились спортивные площадки, пешеходные дорожки со скамейками и урнами, детский спортивно-игровой комплекс, вокруг любимой детьми скульптуры "Медведь" положили тротуарную плитку.
Торжественное открытие состоялось в 16:00. На нем присутствовали первые лица Петрозаводска. Для горожан также организовали концерт с участием танцевальных и музыкальных коллективов, а также чаепитие. В мероприятии приняла участие эстонская делегация из Нарвы, члены которой приняли участие в закладке Нарвской аллеи. Это дань памяти эстонскому архитектору Юрию Карме, который стал проектировщиком городского парка.
Рекомендуем по теме:
"Иван Петров" ушел в арктический рейс
Стратегию развития оленеводства разработали в НАО
Жителей Поморья приглашают к участию в "Кроссе наций"
Книгу "Детство в Соломбале" презентовали в Архангельске
В Мурманске завершился международный фестиваль "Гольфстрим"
С нового года в НАО проиндексируют выплаты приемным семьям
Академия баскетбола открылась в Вологде