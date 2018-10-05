В Петрозаводске открыли парк им. 50-летия пионерской организации

Республика Карелия >> Общество >> 05.10.2018

Модернизация парка проводилась по проекту формирования комфортной городской среды. Недавно работы были завершены, и сегодня состоялось торжественное открытие обновленного парка.

За его модернизацию, как за любимое место отдыха горожан, проголосовало большинство петрозаводцев во время мартовских выборов. После них составили рейтинг проектов, которые в первую очередь попадут под программу формирования комфортной городской среды. Парк 50-летия пионерской организации оказался в числе первых претендентов на реконструкцию.

Сейчас на его территории появились спортивные площадки, пешеходные дорожки со скамейками и урнами, детский спортивно-игровой комплекс, вокруг любимой детьми скульптуры "Медведь" положили тротуарную плитку.

Торжественное открытие состоялось в 16:00. На нем присутствовали первые лица Петрозаводска. Для горожан также организовали концерт с участием танцевальных и музыкальных коллективов, а также чаепитие. В мероприятии приняла участие эстонская делегация из Нарвы, члены которой приняли участие в закладке Нарвской аллеи. Это дань памяти эстонскому архитектору Юрию Карме, который стал проектировщиком городского парка.





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