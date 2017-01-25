Дом-интернат для инвалидов и престарелых в Онеге закроют

Архангельская область >> Общество >> 25.01.2017

Через несколько месяцев деревянное здание дома-интерната для инвалидов и престарелых в Онеге закроют. Соцучреждение посетили представители областного Минтруда, сообщив работникам заведения и подопечным, что им придется поменять место дислокации.

Подопечных на улицу не выбросят, они переедут в другие подобные заведения, а работников ждет сокращение. Обитатели интерната могут сами выбрать, куда хотят поехать. Им на выбор предоставляется Архангельск, Каргополь, Няндому, Севродвинск, Холмогорский район.

Решение о закрытии заведения было принято по причине того, что в деревянном доме жить небезопасно, особенно зимой, когда велика вероятность возгорания от отопительных приборов. Люди в учреждении пожилые, могут что-то недосмотреть, о чем-то забыть, да и в случае возникновения пожара выйти быстро из здания будет проблематично.

Согласно протоколу заседания правительственной комиссии при Министерстве РФ рекомендовано запретить размещение людей, нуждающихся в регулярном уходе, в зданиях, находящихся в ветхом состоянии и с низкой пожароустойчивостью.

Условия проживания инвалидов и пенсионеров улучшатся. Их перевезут в удобном транспорте, а в новом месте они получат необходимую медицинскую помощь, хорошее питание.

Заранее работников заведения никто о закрытии не предупреждал. Обещает официально уведомить о закрытии интерната в марте, и по закону тогда интернат закроют через два месяца – в мае.

Новые правила безопасности для всех регионов России едины, но в отдельных областях жители выступили против системы. Жители п. Раздолье в Иркутской области провели пикет у здания Минтруда. Они выступали против закрытия интерната для престарелых. Им деревянное здание, простоявшее 60 лет, отстоять не удалось.





Рекомендуем по теме:

Представитель ОНФ из Сыктывкара решил помочь инвалидам

В Мурманске начал работу соцпроект помощи инвалидам-колясочникам

80 лет отметила самая старая школа Новодвинска

В Коми нелегалов будут переводить на работу по трудовым договорам

Пожарные Териберки получили к Новому Году новое здание

Проводников Коми лишили купе для отдыха


Финны будут заниматься оптимизацией работы строящегося ТЦ "Соломбала Молл" в Архангельске

1,2 млн пользователей посетили в 2016 г. официальный сайт Череповца

"Рождественская регата" прошла на берегу Северной Двины

Увеличение пенсионного возраста приведет к оттоку госслужащих

В Коми должностные лица перекладывают ответственность за перевозку детей на родителей

С нового года на 30% подешевеют услуги на Портале госуслуг

Мэр Северодвинска провел встречу с ветеранами спорта

Оплата аренды жилья в селах НАО с 1 января будет компенсироваться по новому закону

В мае 2017 г. в Архангельске откроют центр для детей-аутистов

В Мурманске официально вступил в должность новый мэр
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.