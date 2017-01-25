Дом-интернат для инвалидов и престарелых в Онеге закроют
Через несколько месяцев деревянное здание дома-интерната для инвалидов и престарелых в Онеге закроют. Соцучреждение посетили представители областного Минтруда, сообщив работникам заведения и подопечным, что им придется поменять место дислокации.
Подопечных на улицу не выбросят, они переедут в другие подобные заведения, а работников ждет сокращение. Обитатели интерната могут сами выбрать, куда хотят поехать. Им на выбор предоставляется Архангельск, Каргополь, Няндому, Севродвинск, Холмогорский район.
Решение о закрытии заведения было принято по причине того, что в деревянном доме жить небезопасно, особенно зимой, когда велика вероятность возгорания от отопительных приборов. Люди в учреждении пожилые, могут что-то недосмотреть, о чем-то забыть, да и в случае возникновения пожара выйти быстро из здания будет проблематично.
Согласно протоколу заседания правительственной комиссии при Министерстве РФ рекомендовано запретить размещение людей, нуждающихся в регулярном уходе, в зданиях, находящихся в ветхом состоянии и с низкой пожароустойчивостью.
Условия проживания инвалидов и пенсионеров улучшатся. Их перевезут в удобном транспорте, а в новом месте они получат необходимую медицинскую помощь, хорошее питание.
Заранее работников заведения никто о закрытии не предупреждал. Обещает официально уведомить о закрытии интерната в марте, и по закону тогда интернат закроют через два месяца – в мае.
Новые правила безопасности для всех регионов России едины, но в отдельных областях жители выступили против системы. Жители п. Раздолье в Иркутской области провели пикет у здания Минтруда. Они выступали против закрытия интерната для престарелых. Им деревянное здание, простоявшее 60 лет, отстоять не удалось.
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